Килиан Мбаппе: «Золотой мяч»? Я ничего не исключаю»

Французский вундеркинд заявил, что готов к борьбе за «Золотой мяч». И положительно оценил игру Неймара.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, забивший четыре мяча в победном матче девятого тура французской Лиги 1 с «Лионом» (5:0), высказался касательно перспективы получить «Золотой мяч» в будущем, а также оценил выступление своего партнера по атаке Неймара.

«Золотой мяч»? Почему нет? Я ничего не исключаю. Буду продолжать прогрессировать, играть. Если рано или поздно я его получу, то так тому и быть. Если не получу, нет проблем.

Что касается Неймара, он великолепный игрок, все это знают. У него был непростой период, и сейчас он показывает, что преодолел его. Он готов выходить на поле и побеждать», — сказал Мбаппе.

В нынешнем сезоне Лиги 1 19-летний француз в 5 матчах забил 8 голов и сделал 3 голевых передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: FourFourTwo