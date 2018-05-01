Килиан Мбаппе хочет видеть в «ПСЖ» Канте

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет видеть в команде полузащитника «Челси» Нголо Канте. По его словам, такой игрок как раз нужен парижанам.

– «Кого я купил бы в «ПСЖ»? Канте, — сказал Мбаппе. – Он соответствует нашим потребностям, а также необходимому качеству. Этот игрок прекрасно подойдет «ПСЖ». Он к тому же француз, а возвращение сильных французов в лигу 1 повысит статус чемпионата. Думаю, все хотели бы видеть Канте во Франции. Было бы приятно играть с ним».

В этом сезоне за лондонский клуб Канте провел 31 матч забил 1 гол и отдал 2 голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Le Figaro