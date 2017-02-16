Кевин Кураньи: «Предложение вернуться в Россию выглядит очень привлекательным для меня». В Москве прошла пресс-конференция «Кубка Легенд»

16 февраля в Москве состоялась пресс-конференция ежегодного международного турнира «Кубок Легенд имени Константина Еременко». В ней приняли участие бывший нападающий «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи и экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев.

Предстоящий розыгрыш «Кубка Легенд» станет уже девятым по счету. В этом году в числе участников, помимо хозяйки — сборной России, оказались Германия, Италия, Нидерланды, Португалия и сборная звезд футбола. Сам турнир пройдет с 18 по 19 февраля на арене «Мегаспорт».

Начало пресс-конференции задержали на пятнадцать минут, из-за застрявшего в столичных пробках Кевина Кураньи. «За время отсутствия в России успел позабыть о московских пробках», — оправдывался перед публикой нападающий.

С приветственными речами к собравшимся журналистам обратились генеральный директор дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский и генеральный менеджер «Кубка Легенд» Тамерлан Куриев. После чего все внимание было обращено на Кевина Кураньи и Дмитрия Аленичева.

— Очень рад быть здесь, среди футбольных легенд, это возможность встретиться с моими коллегами и игроками, которые говорили о том, как прекрасно организован этот турнир. Я очень рад вновь оказаться в Москве. Городе, где я играл на протяжении пяти лет, где у меня много друзей и где я очень комфортно себя чувствую, — заявил Кураньи.

— Не планируете ли вернуться играть в Россию?

— Предложение вернуться в Россию выглядит очень привлекательным для меня. Сейчас я нахожусь в прекрасном возрасте, когда могу играть, как за профессиональные команды, так и за сборную легенд.

— Как вы оказались в брестском Динамо? Планируете ли вернуться в расположение команды?

— Один хороший друг представил меня руководству брестского Динамо и мне позволили неделю тренироваться в клубе. За это время у меня сложились хорошие отношения с игроками, но я не планирую возвращаться туда после «Кубка Легенд».

— Каким образом формировался состав сборной Германии? Как готовились к турниру?

— Я не занимался подбором состава, но знаю некоторых игроков. С кем-то мы уже играли ранее. Мы не проводили совместных тренировок и планируем налаживать игровые связи прямо по ходу матчей.

Дмитрий Аленичев рассказал, что поддерживает форму не только при помощи футбола, но и благодаря теннису: «Я занимаюсь спортом шесть раз в неделю: три раза в неделю играю в футбол, три раза — в теннис. Кроме того, занимаюсь плаванием» А на вопрос о том, не смущает ли его наличие в составе сборной России лишь одного голкипера, он ответил с улыбкой: «А вы сомневаетесь в Филлимонове?»

Расписание игр (18 февраля):

12:00 Россия — Нидерланды

13:00 Италия – Португалия

14:00 Торжественное открытие

15:00 Звезды футбола — Россия

16:00 Германия — Италия

17:00 Нидерланды – Звезды футбола

18:00 Португалия — Германия

Расписание игр (19 февраля):

14:30 Матч за пятое место

15:30 Матч за третье место

16:30 Матч за первое место

17:15 Торжественная церемония награждения

В финале встретятся победители групп; в матче за третье место сойдутся команды, занявшие в своих группах вторые места, а пятые-шестые места разыграют между собой сборные, оказавшиеся на последних строчках в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press