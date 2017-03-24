Кевин Кураньи объявил о завершении карьеры

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи объявил сегодня, что завершает свою карьеру. Форвард является серебряным призером чемпионата Европы 2008 в составе своей национальной команды.

«В конце концов, пришло время. Мне уже 35 лет и я хочу посвятить время другим вещам», — заявил Кураньи

Немецкий игрок кроме «Динамо» за свою карьеру защищал цвета таких клубов, как «Штутгарт», «Шальке-04» и «Хоффенхайм». 11 октября 2008 года, после того как тренер сборной Германии Йоахим Лев не включил игрока в основной состав на игру со сборной России, Кураньи самовольно уехал домой, после чего форвард больше не вызывался в национальную команду.

Фото: Global Look Press
Источник: Bild

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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