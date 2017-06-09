Кевин Кураньи: «Немецким болельщикам не стоит опасаться российских хулиганов на Кубке конфедераций»

Бывший форвард московского «Динамо» и сборной Германии Кевин Кураньи, рассказал, как чувствовал себя в России. Кроме того футболист выразил уверенность, что Россия сможет достойно провести Кубок конфедераций.

«Поначалу испытывал небольшой шок, не знал ни город, ни страну. В Москве живут почти 15 миллионов человек, а это почти в 60 раз больше, чем в Гельзенкирхене. Было очень непривычно.

Поначалу русские не слишком дружелюбны, но после того, как ты с ними лучше познакомишься, понимаешь, что на самом деле это открытые и отзывчивые люди. Сейчас у меня в Москве много друзей, и я приезжаю туда шесть-семь раз в год.

Думаю, в России может пройти хороший Кубок конфедераций. Некоторые политические проблемы — это мелочи. Все внимание будет на спорте. Россия покажет себя с лучшей стороны. Уверен, организация турнира будет на самом высоком уровне.

Не думаю, что немецким болельщикам стоит опасаться российских хулиганов. Россия к этому готова, и Путин не допустит никаких эксцессов. Проблема с хулиганами есть не только в России. Всегда будут те, кто хочет нанести вред футболу», — сказал Кураньи.

Фото: Global Look Press

Источник: www.t-online.de