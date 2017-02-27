«Кельн» отказался продавать Антони Модеста в Китай за 50 млн евро

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не оставляет попыток заполучить форварда «Кельна» Антони Модеста. Китайцы увеличили сумму предложения до 50 миллионов евро, однако «Кельн» не намерен продавать француза.

«Мы уже много раз сказали им «нет», но он продолжают присылать неприличные предложения. Это неуважительные и агрессивные методы, у меня не такие ценности», – заявил спортивный директор «Кельна» Йорг Шмадтке.

Сообщается, что Шматдке лично позвонил главному тренеру «Тяньцзиня» Фабио Каннаваро с просьбой прекратить попытки приобрести Модеста.

Фото: Global Look Press

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