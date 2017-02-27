«Кельн» отказался продавать Антони Модеста в Китай за 50 млн евро

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Модест

Китайский «Тяньцзинь Цюаньцзянь» не оставляет попыток заполучить форварда «Кельна» Антони Модеста. Китайцы увеличили сумму предложения до 50 миллионов евро, однако «Кельн» не намерен продавать француза.

«Мы уже много раз сказали им «нет», но он продолжают присылать неприличные предложения. Это неуважительные и агрессивные методы, у меня не такие ценности», – заявил спортивный директор «Кельна» Йорг Шмадтке.

Сообщается, что Шматдке лично позвонил главному тренеру «Тяньцзиня» Фабио Каннаваро с просьбой прекратить попытки приобрести Модеста.

Фото: Global Look Press

Источник: Bild

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

День выборов. Алексей Андронов – о том, почему «Золотой мяч» должен получить Томас Мюллер

Бундеслигу вместо телевизора покажут в интернете

Томас Мюллер: «Мне хочется понять, нужен ли я клубу»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 