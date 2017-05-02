КДК рассмотрит неправомерные действия болельщиков в матче ЦСКА – «Спартак»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

РФПЛ. 26 тур. ЦСКА — «Спартак» — 1:2. Москва. «Арена ЦСКА». 30 апреля 2017 г.

Председатель КДК Артур Григорьянц рассказал, какие вопросы вошли в повестку дня очередного заседания КДК по итогам матча 26-го тура РФПЛ ЦСКА – «Спартак». Болельщиков накажут за неправомерные действия.

«По матчу ЦСКА – «Спартак» мы рассмотрим использование болельщиками ЦСКА пиротехники, сжигание атрибутики «Спартака», скандирование ненормативной лексики и демонстрацию баннера с ненормативной лексикой. Также мы рассмотрим неправомерные действия зрителей, которые привели к задымлению трибуны и неоднократной остановке матча.

У болельщиков «Спартака» мы рассмотрим использование пиротехники, бросание пиротехники, неправомерные действия зрителей, которые привели к воспламенению на трибуне, сжигание атрибутики ЦСКА, скандирование ненормативной лексики, демонстрацию несогласованного баннера. И также от пяти до семи человек из болельщиков «Спартака» сидели на заградительной решетке», — сказал Григорьянц.

Фото: Cергей Дроняв
Источник: «Чемпионат»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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