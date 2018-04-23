КДК рассмотрит эпизод, в котором Андреас Гранквиста ударил в голову Витиньо в матче ЦСКА – «Краснодар»

Автор: Михаил Серебряков 0

Andreas Granqvist

Защитник  «Краснодара» Гранквист может понести наказание за удар Витинью ногой по лицу. Об этом рассказал глава КДК Николай Левников. 

Руководитель контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николай Левников рассказал, что комиссия рассмотрит эпизод матча 27-го тура РФПЛ ЦСКА – «Краснодар» (2:1), в котором защитник гостей Андреас Гранквист ударил ногой по лицу нападающего «армейцев» Витиньо.

«Контрольно-квалификационная комиссия будет рассматривать эпизод между Гранквистом и Витиньо в матче 27-го тура ЦСКА – «Краснодар». Мы обязательно рассмотрим этот эпизод и оценим его. Мы всегда будем реагировать на ситуации, которые вызывают общественный резонанс. Заседание состоится завтра», — сказал Левников.

Напомним, что за этот грязный прием швед не получил ни желтой, ни красной карточки от главного арбитра Сергея Лапочкина.

Фото: Global Look Press
Источник: «Чемпионат» 

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