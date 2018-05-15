Каспер Шмейхель, Кристиан Эриксен и Никлас Бендтнер вошли в расширенный состав сборной Дании на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Дании Оге Харейде назвал имена 35 футболистов, которые начнут подготовку к ЧМ-2018. На групповом этапе ЧМ-2018 Дания сыграет с Австралией, Францией и Перу.

Вратари: Каспер Шмейхель («Лестер»), Йонас Лессль («Хаддерсфилд»), Фредерик Реннов («Брондбю»), Йеспер Хансен («Мидтьюлланд»);

Защитники: Симон Кьер («Севилья»), Андреас Кристенсен («Челси»), Матиас Йоргенсен («Хаддерсфилд»), Янник Вестергор («Боруссия» Менхенгладбах), Андреас Бьелланд, Хенрик Дальсгор (оба – «Брентфорд»), Петер Анкерсен («Копенгаген»), Йенс Стрюгер Ларсен («Удинезе»), Риза Дурмиси («Бетис»), Йонас Кнудсен («Ипсвич»), Николай Бойлесен («Копенгаген»);

Полузащитники: Вильям Квист («Копенгаген»), Томас Дилэйни («Вердер»), Лукас Лерагер («Бордо»), Лассе Шене («Аякс»), Мике Йенсен («Русенборг»), Кристиан Эриксен («Тоттенхэм»), Даниэль Васс («Сельта»), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Саутгемптон»), Матиас Йенсен («Нордшелланд»), Микаэль Крон-Дели («Депортиво»), Роберт Сков («Копенгаген»);

Нападающие: Пионе Систо («Сельта»), Мартин Брэйтуэйт («Бордо»), Андреас Корнелиус («Аталанта»), Виктор Фишер («Копенгаген»), Юссуф Поульсен («РБ Лейпциг»), Николай Йоргенсен («Фейеноорд»), Никлас Бендтнер («Русенборг»), Каспер Дольберг («Аякс»), Кеннет Зохоре («Кардифф Сити»).

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт Датского футбольного союза