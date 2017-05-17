Каррера хочет видеть в «Спартаке» Мартина Монтойю

Авторитетный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио утверждает, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера желает приобрести воспитанника «Барселоны» Мартина Монтойю. По его данным, 26-летний футболист уже получил предложение от «Спартака».

Сейчас Мартина Монтойя выступает за «Валенсию». За «Барселону» защитник впервые сыграл в январе 2011 года и провел 45 матчей в составе «сине-гранатовых». Успел поиграть в арендах в итальянском «Интере» и «Бетисе», из которого перешел в «Валенсию» летом 2016 года в качестве свободного агента.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании Монтойя провел 28 матчей, в которых забил два мяча, отдал одну голевую передачу и получил восемь желтых карточек.

Фото: Global Look Press

Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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