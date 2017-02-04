Каррен Брэди: «Пайет — непослушный школьник»

Недавно Димитри Пайет покинул «Вест-Хэм». Вице-председатель «Вест Хэма» Каррен Брэди высказал свое мнение насчет этого.

«Еще до Рождества мы поняли, что сердце Пайета не принадлежит «Вест Хэму». Нам пришлось сделать единственный шаг, имевший смысл, – продать его. Мы продали его за 25 миллионов фунтов стерлингов. На бумаге – хорошие деньги, на деле – плохой бизнес. Но он вел себя, как непослушный школьник, поэтому мы выбрали вариант с продажей», – заявил Брэди.

Стоит напомнить, что перед своим уходом из «Всет Хэма» француз обещал больше не надевать футболку «молотобойцев».

«Вест-Хэм» сейчас находится на 11 месте с 28-ю очками. Сегодня «молотобойцы», в рамках 24 тура, сыграют в гостях с «Саутгемптоном». Начало матча в 18:00 по мск.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com