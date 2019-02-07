Карлуш Кейруш возглавил сборную Колумбии

Автор: Евгений Морозов 0

Карлуш Кейруш

Федерация футбола Колумбии объявила о назначении нового  главного тренера. Им Стал Карлуш Кейруш.

Сегодня состоится первая пресс-конференция португальца в новой должности, на которой стороны смогут рассказать о деталях сотрудничества.

C 2011 года по января 2019 португалец тренировал сборную Ирана. После поражения от команды Японии в полуфинале Кубка Азии (0:3) он сказал, что не будет продлевать контракт.

С 2008 по 2010 год Кейруш тренировал португальцев, а в сезоне-2003/04 и в период 2004-2008 был ассистентом главного тренера «Манчестер Юнайтед» сэра Алекса Фергюсона.

Фото: Global Look Press
Источник:  Федерация футбола Колумбии

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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