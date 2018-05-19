Карлуш Карвальял покинул пост главного тренера «Суонси»

Автор: Евгений Морозов 0

«Суонси» начнет новый сезон с новым главным тренером. Клуб сообщил об отставке Карлуша Карвальяла.

Вместе с ним команду покинули его ассистенты Жоау Мариу и Бруно Лаге, а также два других специалиста, анализировавшие матчи.

52-летний португальский тренер возглавил валлийский клуб в конце 2017 года, когда команда находилась в опасной зоне, и не сумел сохранить команду в Премьер-лиге. Решающими оказались пять поражений кряду на финишной прямой сезона. ‘Лебеди’ теперь начнут поиск нового тренера.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Суонси»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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