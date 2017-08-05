Форвард «Милана» Карлос Бакка хочет вернуться в «Севилью». Об этом рассказал Серхио Барилья, агент колумбийского нападающего.

«Сейчас хорошо известно, что Карлос хочет вернуться в «Севилью». У него был великолепный личный и спортивный опыт в этом городе, поэтому он хочет вернуться. Предстоящий сезон важен для игроков, впереди чемпионат мира, поэтому ему нужно играть, чтобы принять в нём участие. Он в хорошей физической форме и готов к отличному сезону. Когда Бакка перешел в «Милан», он подписал пятилетний контракт и был намерен отработать его до последнего дня. К сожалению, в «Милане» произошли перемены, у клуба есть другие идеи. Лучше всего будет найти решение, которое сделает счастливыми всех», – сказал Барилья.

В минувшем сезоне Карлос Бакка провел за «Милан» 32 матча в Серии А, забил 13 мячей и сделал пять голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»