Карл-Хайнц Румменигге ответил на критику Роберта Левандовски

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о словах нападающего команды Роберта Левандовски. Польский нападающий раскритиковал руководство мюнхенцев.

Форвард дал интервью, которое не было согласовано с «Баварией». Поляк подверг критике трансферную кампанию клуба, заявив, что мюнхенцы должны подписывать игроков более высокого уровня, если хотят быть более конкурентоспособными в Европе.

«Если он жалуется на наше азиатское турне, то его предполагаемый клуб мечты, «Реал», летом провел 24 дня в жаре – вдвое больше, чем мы. Мне жаль, что он сказал это. Уже не в первый раз Роберт плохо говорит о «Баварии». И я знаю, что за этими заявлениями стоит его агент Маик Бартель. Контракт Левандовски рассчитан до 2021 года и, к сожалению для него, в нем нет суммы отступных», – ответил Румменигге.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уже провел беседу с Левандовски относительно слов игрока.

Фото: Global Look Press

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Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»