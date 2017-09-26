Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» относится с уважением к «ПСЖ»

Автор: Владимир Шевелев 0

Карл-Хайнц Румменигге

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Также он оценил уровень парижан.

«Мы относимся с уважением к «ПСЖ», особенно к их атаке, в которой у них действуют три футболиста мирового уровня. Однако у нас больше опыта в Лиге чемпионов. Мы находимся сейчас на групповом этапе.

Лига чемпионов не закончится завтра. Будет также ответный матч, поэтому и о победе в группе пока говорить рано. Мы хотим показать хорошую игру и создать хорошие предпосылки для победы в группе», — сказал Румменигге.

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится 27 сентября на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 21:45 по московскому времени.

Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт «Баварии»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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