Капитан «Шахтера» Дарио Срна сдал положительный допинг-тест этой весной

Один из допинг-тестов капитана «Шахтера» Дарио Срны, который взяли весной 2017 года, оказался положительным. Всего в этой части сезона Срна прошел 4 или 5 допинг-тестов.

Предполагается, что хорват сдал положительный допинг-тест на одном из украинских контролей, так как в этот период не выступал за «Шахтер» в еврокубках. Последний матч в Лиге Европы в сезоне-2016/17 Срна провел против «Сельты» 23 февраля.

Исключается тот вариант, что Срна сдал положительный допинг-тест после матча с «Наполи», так как результаты теста не могут быть известны так быстро (матч с «Наполи» состоялся 13 сентября). Напомним, что Дарио Срна пропускал матч УПЛ против «Черноморца», после чего появились слухи о положительной допинг-пробе хорвата.

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека объяснил отсутствие Срны ротацией. УЕФА не подтвердил, но и не опроверг слухи о положительной допинг-пробе Срны.

Фото: Global Look Press

Источник: Jutarnij List

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»