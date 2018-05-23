Капитан сборной Англии, Мануэль Пеллегрини возглавил «Вест Хэм». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Харри Кейн

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 мая.

1. «Вест Хэм» объявил о назначении Мануэля Пеллегрини на пост главного тренера.

Последним местом работы чилийского специалиста был китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун».

2. Люсьен Фавр – новый главный тренер дортмундской «Боруссии».

60-летний специалист заключил контракт до 2020 года.

3. Игорь Ледяхов утвержден в должности главного тренера «Ахмата».

4. Харри Кейн будет капитаном сборной Англии на ЧМ-2018.

5. Гимн чемпионата мира в России исполнит Уилл Смит.

Фото: Global Look Press

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