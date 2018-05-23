Капитан сборной Англии, Мануэль Пеллегрини возглавил «Вест Хэм». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 мая.
1. «Вест Хэм» объявил о назначении Мануэля Пеллегрини на пост главного тренера.
Последним местом работы чилийского специалиста был китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун».
2. Люсьен Фавр – новый главный тренер дортмундской «Боруссии».
60-летний специалист заключил контракт до 2020 года.
3. Игорь Ледяхов утвержден в должности главного тренера «Ахмата».
4. Харри Кейн будет капитаном сборной Англии на ЧМ-2018.
5. Гимн чемпионата мира в России исполнит Уилл Смит.
Фото: Global Look Press