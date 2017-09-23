Капитан «Борнмута» локтем разбил глаз Уэйну Руни

Автор: Евгений Морозов 0

Форвард «Эвертона» Уэйн Руни получил повреждение в матче с «Борнмутом». Защитник «вишен» Саймон Фрэнсис, борясь с нападающим за верховой мяч, попал оппоненту локтем в лицо.

В результате левый глаз Руни оказался разбит до крови.

Рефери Мартин Аткинсон не показал капитану «Борнмута» карточки за столкновение с нападающим «Эвертона». «Следовало назначить пенальти и показать красную карточку», – сказал по этому поводу бывший полузащитник ливерпульской команды, эксперт BBC Кевин Килбэйн.


Фото: Премьер-лига
Источник: The Telegraph

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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