Кайл Уокер намерен покинуть «Тоттенхэм»

Автор: Никита Пронин 0 Comments

Кайл Уокер

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер хочет уйти из команды. Вероятная причина такого решения конфликт с главным тренером Маурисио Почеттино.

Сообщается, что Почеттино недоволен физической формой игрока и его действиями на тренировках.Трансферная стоимость англичанина составляет 20 миллионов евро. Также отметим, что «Бавария» и «Барселона» проявляют интерес к английскому футболисту.

В текущем сезоне АПЛ Уокер пять раз ассистировал своим партнерам. «Тоттенхэм» отстает от «Челси» на четыре очка перед последними четырьмя турами.

Фото: Global Look Press
Источник: Independent.co.uk

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