Кафу: «Плохо, что даже болельщики не очень верят в сборную России»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу ответил на вопрос о том, может ли национальная команда России выиграть ЧМ-2018. Также он разочаровался в российских болельщиках.

«Конечно, это возможно. Сборная играет у себя дома. Да, последние товарищеские матчи команде не удавались, но чемпионат мира – совсем другой турнир.

Россия находится в такой группе, из которой спокойно может выйти на пару с Уругваем. Плохо то, что даже болельщики не очень верят в свою сборную. Надо верить в свою команду, болеть изо всех сил. Я действительно думаю, что у России есть шансы.

Что касается того, почему я думаю, что болельщики не верят в сборную России, то это видно. Даже по тому, как вы задали вопрос. Да и не только журналисты, но и болельщики. Это можно подметить», – сказал Кафу.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»