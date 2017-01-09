Йоан Молло проходит медосмотр в «Зените»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Молло

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло проходит в Санкт-Петербурге медосмотр. При положительном результате игрок заключит контракт с «Зенитом».

Если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.

Ранее «Зенит» пополнил другой игрок «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов.

В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах в РФПЛ, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.

С таблицей трансферов РФПЛ можно ознакомиться здесь

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Лидия Дидык
Лидия Дидык
https://vk.com/lydiadidyk

Читайте по теме

Василий Березуцкий: «Уровень развития детского спорта в России такой же, как и 35 лет назад»

РФПЛ. Победы Спартака, Зенита и Кубани, очередная неудача ЦСКА

«Спартак» уволил спортивного директора клуба Попова

Добавить комментарий

Войти с помощью: 