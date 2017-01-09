Йоан Молло проходит медосмотр в «Зените»

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло проходит в Санкт-Петербурге медосмотр. При положительном результате игрок заключит контракт с «Зенитом».
Если врачи не выявят у 27-летнего француза проблем со здоровьем, то он подпишет соглашение с сине-бело-голубыми и отправится в их составе на первый сбор в ОАЭ.
Ранее «Зенит» пополнил другой игрок «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов.
В нынешнем сезоне Молло принял участие в 12 матчах в РФПЛ, отметившись пятью голами и тремя результативными передачами.
С таблицей трансферов РФПЛ можно ознакомиться здесь
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс