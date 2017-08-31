Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 30 августа.
1. Йоан Молло покидает «Зенит».
Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.
2. Аймен Абденнур: «Вел переговоры с «Зенитом», но выбрал проект «Марселя».
Французский клуб взял полузащитника в аренду сроком на 2 года.
3. Ахмед Муса близок к переходу в «Халл Сити»
Нигериец может быть представлен в качестве игрока «тигров» в последний трансферного окна.
4. Юрий Семин отказался от трансфера Вячеслава Караваева.
«Локомотив» уже согласовал все детали сделки, но главный тренер москвичей отказался от приобретения защитника.
5. Дэниел Дринкуотер подал запрос о трансфере из «Лестера».
Дринкуотер хочет до закрытия летнего трансферного окна покинуть свою команду.
6. Алекс Окслейд-Чемберлен отклонил предложение «Челси» и хочет перейти в «Ливерпуль».
А ведь «Челси» уже даже согласовал с «канонирами» сумму трансфера.
Фото: Global Look Press
One thought on “Йоан Молло покинул «Зенит», Юрий Семин отказался от Вячеслава Караваева. Главные новости дня”
Сообщение об отказе Шпалыча от Славика не удивило. Если бы парень что-то из себя представлял,Гинер никогда не отдал бы защитника в Чехию так легко.