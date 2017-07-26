Йоан Молло показал средний палец фанатам «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло ныне играет за вторую команду питерцев. В перерыве домашней встречи с «Сибирью» он отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков собственной команды.

Когда «Зенит-2» уходил на перерыв в подтрибунное помещение, болельщики сине-бело-голубых скандировали фамилию Молло в связке со словом, которое в грубой форме обозначает нетрадиционную сексуальную ориентацию. На это француз ответил, показав болельщикам средний палец.

В минувшем сезоне Йоан Молло провел за «Зенит» семь матчей в РФПЛ и забил один мяч.

Фото: Global Look Press

Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»