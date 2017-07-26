Йоан Молло показал средний палец фанатам «Зенита»

Автор: Владимир Шевелев 0

Йоан Молло

Полузащитник «Зенита» Йоан Молло ныне играет за вторую команду питерцев. В перерыве домашней встречи с «Сибирью» он отреагировал на оскорбления со стороны болельщиков собственной команды.

Когда «Зенит-2» уходил на перерыв в подтрибунное помещение, болельщики сине-бело-голубых скандировали фамилию Молло в связке со словом, которое в грубой форме обозначает нетрадиционную сексуальную ориентацию. На это француз ответил, показав болельщикам средний палец.

В минувшем сезоне Йоан Молло провел за «Зенит» семь матчей в РФПЛ и забил один мяч.

Фото: Global Look Press
Источник: «Советский спорт в Санкт-Петербурге»

Поделиться:

Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Роберт Мак

«Зенит» отдал Роберта Мака в аренду

Александр Рязанцев

Хавбек «Зенита» Александр Рязанцев переходит в «Амкар»

«Зенит» продлил контакт с Константином Зыряновым

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 