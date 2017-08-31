Йоан Молло перешел в «Фулхэм»

Автор: Дмитрий Темников 0

Йоан Молло

Экс-футболист петербургского «Зенита» Йоан Молло перешел в другой клуб. Француз будет выступать в Чемпионшипе.

Полузащитник подписал двухлетний контракт с английским «Фулхэмом». Напомним, вчера Молло расторгнул соглашение с сине-бело-голубыми.

В клубе с берегов Невы игрок перешел в начале текущего года. Всего за основу петербуржцев 28-летний Йоан отыграл 7 встреч, забив один гол.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт ФК «Фулхэм»

 

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