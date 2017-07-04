Йенс Леманн может войти в тренерский штаб «Арсенала»

«Арсенал» ведет переговоры со своим бывшим голкипером Йенсом Леманном. Экс-футболист может начать тренерскую работу в клубе.

47-летний немец может войти в тренерский штаб Арсена Венгера. Его функции не будут касаться только работы с вратарями.

Если Леманн получит работу в команде, тренер вратарей «Арсенала» Джерри Пейтон все равно сохранит свой пост.

В составе «Арсенала» Леманн (2003-2008, 2011) выиграл три трофея – чемпионат, кубок и Суперкубок Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times