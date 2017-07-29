Изобретатель исчезающего спрея требует от ФИФА 30 млн евро или прекращения использования спрея

Бразильский бизнесмен Гейне Алеманье, изобретатель исчезающего спрея, намерен добиться от ФИФА компенсации за использование судьями его запатентованной разработки. Алеманье требует у ФИФА выплатить ему 110 миллионов бразильских реалов.

Организация игнорирует просьбы 46-летнего бразильца, поэтому он обратился в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), орган, который занимается ведением и регулированием правил игры, с просьбой приостановить использование спрея. Направил свои обращения Алеманье и во все континентальные организации – УЕФА, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ, Азиатскую конфедерацию футбола и Конфедерацию футбола Океании.

Аллеманье разработал спрей «Spuny» в 2000 году. Впервые его изобретение использовали на профессиональном уровне в чемпионате Бразилии и Кубке Жоао Авеланжа в 2001 году. Спрей был запатентован изобретателем в октябре 2002 года.

Кубок Америки-2011 года стал первым турниром для сборных команд, на котором использовался спрей, а в 2013 году он появился на клубном чемпионате мира в Марокко. Версия спрея «9-15» использовалась на ЧМ-2014 в Бразилии. Сейчас спрей используется повсеместно.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte