Из-за задолженности по зарплате футболисты «Мордовии» не вышли из отпуска

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Саранская «Мордовия» испытывает большие финансовые проблемы. В связи с этим футболисты команды пошли на радикальные меры.

Игроки и тренерский штаб «Мордовии» не вышли из отпуска. Члены команды будут бойкотировать этапы подготовки к весенней части ФНЛ, пока руководство клуба не погасит перед ними задолженность по зарплате. По некоторым данным, футболисты не получали денег с начала сентября.

После 24 туров чемпионата саранцы набрали 22 очка. Команда Дмитрия Черышева находится на 18-м месте в турнирной таблице и расположилась в зоне вылета.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Столица С

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