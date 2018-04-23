Из-за Салаха переносят матчи, в Григоряна бросают петухов, трофей Лиги Европы украли. Главные новости недели

Еженедельник «Футбол» вспоминает главные футбольные истории за прошедшую неделю.

Матчи чемпионата Египта перенесены из-за Салаха

Настоящий фараон

Если и есть в Египте национальный герой, то это Мохамед Салах. Федерация футбола Египта перенесла матчи 33-го тура национального чемпионата из-за нападающего «Ливерпуля». Все дело в том, что футболист мог получить приз лучшему игроку английской Премьер-лиги, а церемония вручения награды проходила 22 апреля — в тот же день, что и награждение победителя.

«В этот день у нас три игры. Первая – в 15:30, она состоится. Другие две перенесем. Никто не возражал против переноса, все хотят порадоваться за Мохамеда», – сказал глава федерации Амер Хусейн. Руководство египетской федерации решило пойти навстречу местным любителям футбола, чтобы они смогли увидеть церемонию награждения в прямом эфире. Кроме того, на родине футболиста запустили флешмоб в поддержку Салаха. Молодежь в большом количестве собирается вместе в буквы и изображает фамилию кумира.

На звание лучшего игрока АПЛ кроме представляющего «Ливерпуль» Салаха претендовали пять футболистов: Кевин де Брюйне, Лерой Сане, Давид Силва (все – «Манчестер Сити»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед») и Гарри Кейн («Тоттенхэм»). Нападающий «Ливерпуля» — фаворит. На днях он забил гол в матче 35-го тура Премьер-лиги против «Вест Бромвича» (2:2). 25-летний египетский форвард вогнал в ворота 31-й мяч и повторил сумасшедший рекорд результативности АПЛ в рамках сезона, состоящего из 38 туров. Раньше по 31 мячу за сезон забивали только Алан Ширер (1995/96), Криштиану Роналду (2007/08) и Луис Суарес (2013/14). Удивительный сезон египтянина.

Кубок Лиги Европы украли

Но быстро вернули на место

УЕФА признался, что 18 апреля в мексиканском городе Леон неизвестными был похищен главный трофей Лиги Европы. Кубок вывозили в центральную Америку в рамках партнерской программы основного спонсора ЛЕ – компании по почтовым, курьерским и другим услугам логистики по всему миру. С понедельника по вторник кубок был выставлен в одном из городов в штате Керетаро, откуда в среду его перевезли в Леон. После торжественного мероприятия организаторы отправились с трофеем в следующее место представления. Неожиданно по дороге автомобиль ограбили, забрав в том числе и кубок Лиги Европы.

Преступление было раскрыто оперативно. Генеральная прокуратура Мексики через сайт отчиталась о возвращении кубка его владельцам, не уточнив при этом ни подробностей происшествия, ни то, был ли задержан кто-либо в связи с этим. Детали кражи остаются неизвестными, но трофею больше ничего не угрожает. Кубок ЛЕ является самым тяжелым клубным трофеем Европы – серебряная чаша на постаменте из желтого мрамора весит 15 кг. Для сравнения: вес главной награды Лиги чемпионов — «ушастого кубка» в два раза меньше (7,5 кг).

Кражи для футбола — дело привычное. Самая известная случилась вечером 19 декабря 1983 года в центре Рио-де-Жанейро. Было совершено преступление, названное в спортивном мире «кражей века». Из высотного здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена золотая статуэтка Ники, крылатой древнегреческой богини победы, — кубок Жюля Риме. Кубок так и не удалось вернуть.

Ромелу Лукаку расторг контракт с Мино Райолой

Теперь бельгиец работает с агентством рэпера Jay-Z

Нет, нападающему «Манчестер Юнайтед» не придется записывать треки с одним из самых популярных рэперов современности и плясать в его клипе под Empire State of Mind. Форварда сборной Бельгии будут связывать с исполнителем сугубо деловые отношения. Лукаку подписал контракт с агентством Roc Nation Sports, основателем которого и является Jay-Z.

Такое сотрудничество — не первое в мире спорта. Ранее RNS уже подписывало контракты с известными спортсменами. Первым и самым известным его клиентом стал защитник «Баварии» и сборной Германии Джером Боатенг. Вторым – нападающий баскетбольного «Голден Стэйт Уорриорс» Кевин Дюрант. В планах Jay-Z, как признавался сам рэпер, увеличить клиентуру Roc Nation Sports за счет подписания контрактов с футболистами МЛС и защитниками NBA.

Пока не очень понятно, что рэперы забыли в профессиональном спорте. Корреспонденты New York Times решили, что сотрудничество заключается ради «взаимного промо». То есть спортсмены пиарят RNS в своем окружении. В свою очередь банда Jay-Z раскручивает игрока и ищет ему новые рекламные контракты. Второй пункт обязательный в этом списке. Американский рэпер сотрудничает с NBA, Pepsi и целым рядом производителей одежды. Так что денежные «халтурки» и съемки в многочисленных рекламах Jay-Z своим клиентам однозначно сможет обеспечить.

В тренера «Луча» болельщики кинули петухом

А через пару дней владивостокский клуб уволил специалиста

Карьера Александра Григоряна напоминает сценарий для несмешной комедии. Сначала был женский футбол. Потом – мужской, но его занесло в низшие дивизионы. Чуть позже были аутсайдеры РФПЛ и денежный проект армян в Москве – «Арарат». Пока что вся эта нелепая история, больше смахивающая на начало анекдота, заканчивается четырехмесячной работой с «Лучом-Энергией».

На матче ФНЛ с «Факелом» болельщик запустил в Григоряна петухом. Как потом рассказывает сам фанат, птица оказалась адекватнее коуча, хотя на нее потратили всего 500 рублей. Вопрос, как петуха смогли пронести на трибуну, так бы и остался центральной темой в комментариях спортивных сайтов, если бы ситуацию не прокомментировал сам Григорян. Для начала он пригрозил обидчикам ФСБ и судом. Но через пару дней, когда «Луч» все-таки уволил тренера-говоруна, его окончательно прорвало, и он в очередной раз выдал огненный спич.

«Еще до начала чемпионата я хотел встретиться с фанатами «Луча». Через нашего «безопасника» предложил им это, но они отказались. Передали, что категорически не хотят ни о чем разговаривать. У них изначально была позиция: гнобить, и все. Сейчас получается, что меня слили, как будто в унитаз. Непонятно, для чего вообще приглашали. Я возмущен этим беспределом. Мне нечего сказать, есть желание орать и материться от несправедливости. Но больше всего мне хочется сейчас помолчать», — сказал Григорян. Не очень понятно, чем закончится история, но, кажется, это будет очень весело.

Подготовили: Юрий Алеманов, Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Legion Media

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