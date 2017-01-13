Из-за фотографии с Сергеем Семаком болельщика «Уфы» уволили с работы

Уфимца Виталия Двоеглазова уволили с должности инспектора службы авиационной безопасности из-за совместной фотографии с Сергеем Семаком. Об этом сообщил сам пострадавший.

«30 декабря Сергей Семак прилетел в Уфу с целью подписания контракта с местным футбольным клубом. Данная фотография была опубликована мной утром того же дня! В этот же день ведущие СМИ Уфы и Республики Башкортостан, учитывая информационный голод по новому тренеру, опубликовали данную фотографию у себя.



9 января 2017 года руководство организации, в которой я работал, попросило написать заявление об уходе по собственному желанию за данную фотографию. Мне вот теперь интересно: какой ущерб я нанес данной фотографией своему работодателю и какие секреты я в ней открыл? Не думал, что люди бывают настолько мелочными, если угрожают увольнением за фотографию, сделанную из благих намерений без цели коммерческой выгоды!» — подытожил Двоеглазов на своей странице Вконтакте.

Напомним, слухи о приходе Сергея Богдановича в уфимский клуб появились в начале зимы. Новый тренер «Уфы» подписал контракт с командой на полтора года.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Медиакорсеть