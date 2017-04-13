Из-за допинг-теста Каземиро не вернулся с «Реалом» в Мадрид

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Касемиро

Делегация мадридского «Реала» вернулась в Испанию после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» не в полном составе.

На борту самолёта, вылетевшего из Мюнхена в Мадрид, не было полузащитника Карлоса Каземиро. Бразильский футболист задержался, поскольку проходил допинг-тест. В результате команда улетела без него, а он остался в Мюнхене и вернётся в Мадрид чуть позже.

«Реал» выиграл у немецкого гранда со счётом 2:1. Ответная игра между этими командами состоится 18 апреля.

Фото: Global Look Press

Источник: AS

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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