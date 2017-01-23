Ивелин Попов: «Хочу выиграть со «Спартаком» чемпионат России»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Попов

Болгарский футболист Ивелин Попов точно не покинет «Спартак» этой зимой. Игрок готов играть за московский клуб до конца карьеры.

Этой зимой неоднократно говорилось, что 29-летний Попов может продолжить карьеру в турецком «Трабзонспоре».

«Слухи, которые появлялись в прессе относительно моего ухода из команды, не соответствуют действительности. Могу сказать точно, что я остаюсь в «Спартаке» и хочу выиграть с командой чемпионат России. Никто из руководства клуба не говорил мне, что меня хотят продать.

«Мне нравятся чемпионаты Италии и Германии, но сейчас у меня нет мечты поиграть в большом европейском клубе, хотя в детстве, конечно, такая мечта была. Да, я могу представить себе, что закончу карьеру в «Спартаке». Это было бы очень здорово», — заявил Попов.

В текущем сезона Ивелин Попов провел 12 матчей в РФПЛ, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: TACC

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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