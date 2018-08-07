Ивелин Попов: «в Салониках будет непросто, на арене нас ждут сумасшедшие фанаты ПАОКа»

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов поделился ожиданиями в преддверии выездного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов с ПАОКом, который состоится 8 августа. Ответная встреча с греческим клубом состоится 14 августа.

«В Салониках будет непросто: обещают жаркую погоду, на стадионе нас ждут сумасшедшие болельщики ПАОКа, а наших фанатов, к сожалению, на трибунах не будет. Но в «Спартаке» собраны сильные и квалифицированные футболисты, которые выйдут на поле и будут бороться, отдадут все силы ради достижения положительного результата. Всегда проще играть, когда чувствуешь поддержку и слышишь, как фанаты гонят команду вперед, заряжают положительными эмоциями и зажигают наши сердца. Посмотрите на игру в минувшую субботу: для нас это был как домашний матч, наши болельщики создали такую же атмосферу, как на спартаковском стадионе. В Тушино потрясающая обстановка на каждой игре, болельщики делают красочный перформанс, они в хорошем смысле сумасшедшие.

Мы посмотрели матчи ПАОКа против «Базеля». На первый взгляд, ПАОК — очень хорошая команда. Тренер рассказал обо всех нюансах игры соперника, надеюсь, сможем выполнить задание на поле, и у нас все получится. На любом стадионе, в любом городе «Спартак» играет на победу. В Греции мы хотим выиграть, но иногда положительным результатом можно считать и гостевой гол в еврокубках.

Мы настраивались играть с обеими командами. В любом случае нам нужно проходить дальше, будь то ПАОК или «Базель». У нас есть четкая задача – попасть в групповой турнир Лиги чемпионов, ее мы и намерены решить», — заявил болгарский полузащитник «Спартака».

Фото: Global Look Press

Источник: Р-Спорт