Ивелин Попов — лучший игрок Болгарии 2016 года

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов признан лучшим игроком Болгарии за 2016 год. Игрок удостоился этой награды уже во второй раз.

Попов набрал по итогам голосования 161 балл, всего на три пункта опередив капитана «Лудогореца» и сборной Болгарии Светослава Дякова.

Лучшим тренером был признан наставник «Лудогорца» Георги Дерменджиев.

29-летний Попов получил награду лучшему игроку года в Болгарии во второй раз подряд. В 2014 году приз достался вратарю «Лудогореца» Владиславу Стоянову.

Фото: Официальный сайт РФПЛ

Источник: sportal