Ивелин Попов летом перейдет в «Фенербахче»

Полузащитник московского «Спартака» летом покинет клуб. Попов – в сфере интересов турецкого «Фенербахче»
Атакующий хавбек «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в Турции.
29-летний полузащитник сборной Болгарии согласился на переход в «Фенербахче», и теперь турецкий клуб приступит к переговорам с российской стороной.
Ранее сообщалось, что «Фенербахче» готов обменять Попова на бывшего форварда «Спартака» Эммануэля Эменике.
Ивелин Попов перешел в «Спартак» в 2015 году из Кубани». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РФПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Фото: Global Look Press
Источник: Ajansspor