Ивелин Попов летом перейдет в «Фенербахче»

Полузащитник московского «Спартака» летом покинет клуб. Попов – в сфере интересов турецкого «Фенербахче»

Атакующий хавбек «Спартака» Ивелин Попов может продолжить карьеру в Турции.

29-летний полузащитник сборной Болгарии согласился на переход в «Фенербахче», и теперь турецкий клуб приступит к переговорам с российской стороной.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» готов обменять Попова на бывшего форварда «Спартака» Эммануэля Эменике.

Ивелин Попов перешел в «Спартак» в 2015 году из Кубани». В текущем сезоне он провел 14 матчей в РФПЛ, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Ajansspor