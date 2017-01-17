Иван Ракитич: «Если бы мне пришлось прыгнуть с моста ради Луиса Энрике, сделал бы это»

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Ракитич

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич выразил доверие главному тренеру сине-гранатовых Луису Энрике. В СМИ появились слухи, что футболист может перейти в «Манчестер Сити».

Хорват не выходил на поле в основном составе каталонской команды в матчах Примеры после ничьей с «Реалом» (1:1) в начале декабря.

«Луис Энрике невероятно помог мне. Именно он стал инициатором моего перехода в «Барселону». Если бы мне пришлось прыгнуть ради него с моста, я сделал бы это без всяких раздумий. Энрике умеет лишь взглядом или улыбкой помочь вам добиться успеха», — цитирует Ракитича источник.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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