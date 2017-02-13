Иван Новосельцев может вернуться в Ростов-на-Дону

«Ростов» может арендовать защитника «Зенита» Ивана Новосельцева. Он перешел в питерский клуб минувшим летом.

В поисках игровой практики в преддверии Кубка конфедераций Иван Новосельцев выразил желание сменить клуб. 25-летний футболист не является твердым игроком основы петербургского клуба. При этом он заигран за «сине-бело-голубых» в Лиге Европы и не сможет помочь «желто-синим» в плей-офф еврокубка.

Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» в августе 2016 года. Во всех турнирах он сыграл семь матчей, голами не отметился.

Фото: Global Look Press

Источник: АБН