Иван Новосельцев может вернуться в Ростов-на-Дону

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Новосельцев

«Ростов» может арендовать защитника «Зенита» Ивана Новосельцева. Он перешел в питерский клуб минувшим летом.

В поисках игровой практики в преддверии Кубка конфедераций Иван Новосельцев выразил желание сменить клуб. 25-летний футболист не является твердым игроком основы петербургского клуба. При этом он заигран за «сине-бело-голубых» в Лиге Европы и не сможет помочь «желто-синим» в плей-офф еврокубка.
Новосельцев перешел в «Зенит» из «Ростова» в августе 2016 года. Во всех турнирах он сыграл семь матчей, голами не отметился.

Фото: Global Look Press

ИсточникАБН

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Владимир Шевелев

Читайте по теме

Марио Фернандесу поставили предварительный диагноз

Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч. «Зенит» сыграл вничью с «Севильей» и покидает турнир

Ростов

Губернатор Ростовской области: «Задача «Ростова» — место в первой пятерке»

Добавить комментарий

Войти с помощью: 