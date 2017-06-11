Иван Черенчиков, отыгравший за «Амкар» 15 сезонов, покинул клуб

«Амкар» на своем официальном сайте объявил об уходе из клуба защитника Ивана Черенчикова. Игрок защищал цвета пермской команды на протяжении 15 сезонов.

32-летний Черенчиков провел за «Амкар» 242 матча в чемпионатах России. С учетом кубковых и еврокубковых матчей футболист ещё два года тому назад преодолел рубеж в 250 игр за «Амкар». При этом до сегодняшнего дня «Амкар» является единственным клубом в послужном списке Черенчикова.

«Расставаться всегда тяжело, а с такими людьми, как Иван Черенчиков, – тяжело вдвойне. Долгие годы он был одним из лидеров команды не только на поле, но и в раздевалке. Думаю, со мной согласится каждый, кто его знает: в истории «Амкара» было много «долгожителей», но даже на их фоне Иван выделялся своей преданностью клубу, игровой и человеческой надежностью. Увы, время неумолимо. Игровая карьера Ивана в «Амкаре» была безупречной, и место на скамейке запасных – однозначно не для него. Уверен, что любовь и уважение болельщиков и одноклубников будут сопровождать Ивана на протяжении всей жизни и хочу от их имени пожелать ему только самого наилучшего», — заявил исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов.

Фото: Официальный сайт «Амкара»

Источник: Официальный сайт «Амкара»