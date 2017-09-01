Итоги летнего трансферного безумия, первый матч молодежной сборной. Главный новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 августа.

1. Закрытие летнего трансферного окна. Как это было.

Килиан Мбаппе в «ПСЖ», Серж Орье в «Тоттенхэме», «Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак».

2. Молодежная сборная России стартовала с ничьи против сборной Армении.

Игра завершилась вничью — 0:0.

3. Федор Смолов: «Лучше я сдохну … ноунеймом».

Федор Смолов подтвердил, что не покинет «Краснодар».

4. Крыша на «Крестовском» не будет отремонтирована вовремя.

Окончание работ перенесено на неопределенный срок.

5. Сэр Алекс Фергюсон: «Благодаря «Ливерпулю» Коутиньо стал игроком мирового уровня. Меня расстраивает эта история».

Экс-главный тренер «МЮ» прокомментировал ситуацию с возможным уходом Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля».

Фото: Global Look Press

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