Итоги летнего трансферного безумия, первый матч молодежной сборной. Главный новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 31 августа.
1. Закрытие летнего трансферного окна. Как это было.
Килиан Мбаппе в «ПСЖ», Серж Орье в «Тоттенхэме», «Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак».
2. Молодежная сборная России стартовала с ничьи против сборной Армении.
Игра завершилась вничью — 0:0.
3. Федор Смолов: «Лучше я сдохну … ноунеймом».
Федор Смолов подтвердил, что не покинет «Краснодар».
4. Крыша на «Крестовском» не будет отремонтирована вовремя.
Окончание работ перенесено на неопределенный срок.
5. Сэр Алекс Фергюсон: «Благодаря «Ливерпулю» Коутиньо стал игроком мирового уровня. Меня расстраивает эта история».
Экс-главный тренер «МЮ» прокомментировал ситуацию с возможным уходом Филиппе Коутиньо из «Ливерпуля».
Фото: Global Look Press