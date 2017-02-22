«Ювентус» заинтересован в услугах Диего Симеоне

Диего Симеоне может переехать в Италию. Руководство «Ювентуса» заинтересовано в услугах главного тренера «Атлетико».

Представители «старой синьоры» вышли на специалиста три недели назад и предложили возглавить клуб, которым руководит Массимилиано Аллегри. Симеоне не стал сходу отклонять предложение «Ювентуса», но и не принял его, дав понять, что пока не определился со своим будущим.

Аллегри, чей контракт с «Ювентусом» действует до лета 2018 года, связывали с переходом в «Арсенал». A Симеоне сватали в «Интер», руководство которого хотело пригласить аргентинца после его ухода из «Атлетико». Контракт специалиста с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2017/18.

Помимо Симеоне туринцы присматриваются к кандидатурам Массимо Карреры («Спартак»), Лучано Спаллетти («Рома»), Роберто Манчини (без клуба), Паулу Соузы («Фиорентина»), Леонарду Жардима («Монако») и Фабио Гроссо, который работает с молодежной командой.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia