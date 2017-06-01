Испанским клубам запретят делать подарки арбитрам

Испанским клубам запретят дарить что-либо арбитрам со следующего сезона. В феврале этого года в примере разразился скандал после матча «Вильярреал» – «Реал»: арбитры покидали стадион с сумками с символикой мадридского клуба.

Пресс-служба «Барселоны» позже сообщила, что клуб не практикует подарки судьям в гостевых матчах.

При этом и «Реал», и «Барселона», а также «Атлетик», «Сосьедад» и «Вильярреал» на своих домашних играх обычно дарят арбитрам клубную символику – значки, флажки, авторучки и т.д.

Судьям, обслуживающим домашние матчи «Реала», также вручают в подарок персональную футболку с фамилией и датой игры на спине. Как правило, каждый из четырех арбитров получает от мадридского клуба по 5 сумок, а делегат матча – одну.

Фото: Global Look Press

Источник: COPE

Еженедельник «Футбол» Старейшее издание в России, посвященное спорту №1