Испанским клубам запретят делать подарки арбитрам

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Реал Мадрид

Испанским клубам запретят дарить что-либо арбитрам со следующего сезона. В феврале этого года в примере разразился скандал после матча «Вильярреал» – «Реал»: арбитры покидали стадион с сумками с символикой мадридского клуба.

Пресс-служба «Барселоны» позже сообщила, что клуб не практикует подарки судьям в гостевых матчах.

При этом и «Реал», и «Барселона», а также «Атлетик», «Сосьедад» и «Вильярреал» на своих домашних играх обычно дарят арбитрам клубную символику – значки, флажки, авторучки и т.д.

Судьям, обслуживающим домашние матчи «Реала», также вручают в подарок персональную футболку с фамилией и датой игры на спине. Как правило, каждый из четырех арбитров получает от мадридского клуба по 5 сумок, а делегат матча – одну.

Фото: Global Look Press
Источник: COPE

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