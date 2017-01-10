Испанская лига обжалует решение ФИФА об увеличении числа участников Чемпионата Мира

Профессиональная футбольная лига Испании намерена обжаловать решение ФИФА о расширении Чемпионата Мира до 48 сборных. Об этом намерении глава лиги Хавьер Тебас лично сообщил президенту ФИФА Джанни Инфантино.
По сообщению источника, профессиональная футбольная лига Испании подаст жалобы в суды Брюсселя и Ньона с намерением сократить количество участников до 32 сборных.
Напомним, что ранее Тебас раскритиковал методы работы Инфантино, назвав неприемлемым расширение числа участников чемпионатов мира, а также возмутившись тем, что интересы лиг не были соблюдены.
Фото: Официальный сайт профессиональной футбольной лиги Испании
Источник: Marca