Испанская лига обжалует решение ФИФА об увеличении числа участников Чемпионата Мира

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Хавьер Тебас

Профессиональная футбольная лига Испании намерена обжаловать решение ФИФА о расширении Чемпионата Мира до 48 сборных. Об этом намерении глава лиги Хавьер Тебас лично сообщил президенту ФИФА Джанни Инфантино.

По сообщению источника, профессиональная футбольная лига Испании подаст жалобы в суды Брюсселя и Ньона с намерением сократить количество участников до 32 сборных.

Напомним, что ранее Тебас раскритиковал методы работы Инфантино, назвав неприемлемым расширение числа участников чемпионатов мира, а также возмутившись тем, что интересы лиг не были соблюдены.

Фото: Официальный сайт профессиональной футбольной лиги Испании
Источник: Marca

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Никита Поляков

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