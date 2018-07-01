Испания ни разу в истории не побеждала команду-хозяйку ЧМ

Сборная Испании ни разу в своей истории не побеждала на чемпионате мира страну-хозяйку турнира. Таких матчей у команды было всего четыре. Две игры завершились вничью, еще дважды испанцы проиграли.

В 1934 Испания дважды встречалась с Италией, принимавшей турнир. В первой игре команды разошлись миром (1:1), во второй итальянцы одержали минимальную победу (1:0).

На ЧМ-1950 Испания потерпела разгромное поражение от Бразилии (1:6), а на ЧМ-2002 уступила Южной Корее в серии пенальти (0:0, 3:5 пен.).

Сегодня в матче 1/8 финала ЧМ-2018 Испания сыграет с Россией – хозяйкой турнира.

Фото: Global Look Press

Источник: Squawka