Искусственный интеллект предсказал Германии победу на ЧМ-2018

Нейросеть, созданная студентом-физиком Пермского университета выдала прогноз, кто завоюет призовые места мундиаля. В первую тройку на турнире войдут сборные Германии, Бразилии и Аргентины.

Студент-физик Пермского университета Виктор Закопайло создал нейросеть, которая уже определила победителя первого в истории России домашнего чемпионата мира по футболу. По прогнозам искусственного интеллекта, победителем турнира станет сборная Германии, а сборная России не выйдет из группы.

«Нейросеть выдает прогноз, что в первую тройку войдут сборные Германии, Бразилии и Аргентины, Россия окажется на 27-м месте из 32 возможных», — рассказал автор изобретения. По его словам, точность предсказания составляет около 80%, на этот показатель могут незначительно повлиять такие факторы, как изначальная физическая форма игроков, их возможные травмы и замены в ходе игры.

В своих расчетах автор изобретения использовал данные о предыдущих мировых первенствах, прошедших в Германии, Южно- Африканской Республике и Бразилии в 2006, 2010 и 2014 годах соответственно. По словам Закопайло, развивать свою разработку он больше не планирует, однако в случае подтверждения прогнозов на ЧМ-2018 не исключает, что займется разработкой сети и для других футбольных соревнований.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС