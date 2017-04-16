Иско: «Хочу остаться в «Реале» надолго»

Иско рассказал о планах на будущее. Полузащитник «Реала» после дубля в ворота «Спортинга» в матче 32-го тура примеры (3:2) заявил, что намерен остаться в мадридском клубе.

«Я уже много раз говорил, что хочу остаться в «Реале» надолго и надеюсь, что так и произойдет. Если бы я в это не верил, то и не говорил бы этого.

Всегда выражался предельно ясно. Не понимаю, почему люди так удивлены тем, что я хочу играть больше.

Я в лучшей команде мира. Нет клуба больше «Реала». Мне очень повезло быть здесь», – сказал Иско.

Фото: Global Look Press

Источник: As