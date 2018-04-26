Иско пропустит ответный матч с «Баварией» из-за травмы плеча

Полузащитник «Реала» Иско не поможет своей команде в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Испанец получил травму плеча.

В самом начале первой игры в Мюнхене хавбек получил травму плеча и был вынужден покинуть поле в перерыве.

По результатам предстоящих обследований станут известны точные сроки возвращения испанца в строй, однако его участие в ответной игре на «Сантьяго Бернабеу» 1 мая очень маловероятно.

Напомним, что защитник королевского клуба Дани Карвахаль выбыл на 2-3 недели и также не сыграет с «Баварией».

В этом сезоне Иско сыграл в 28 матчах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca