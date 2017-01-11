Иньяки Уильямс: «Игроки «Барселоны» жалуются на судейство? Им это стоит делать в последнюю очередь»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Футболист «Атлетика» Иньяки Уильямс поговорил о футболистах «Барселоны». Хавбек высказался о недовольствах сине-гранатовыми работой арбитров.

«Барселона» — эьопоследняя команда, которая может жаловаться на судейство. Это большой клуб, и все равно есть фаворитизм. Судьи — такие же люди. Всем свойственно ошибаться. У арбитров сложная работа. Я бы не хотел протестовать против их решений.

На мой взгляд, арбитр мог поставить пенальти Неймаре. Но судья решил, что фола не было. Поэтому играть нужно дальше», – заявил Уильямс.

Ранее сообщалось, что футболисты и тренерский штаб каталонцев остались возмущены судейством их команды в матче 1/8 Кубка Испании против «Атлетика». По некоторым данным, именно поэтому игроки «Барселоны» отказались от участия в церемонии награждения FIFA The Best по итогам 2016 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

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