Интерес к Александру Головину проявляют «Ньюкасл» и «Саутгемптон»

Автор: Евгений Морозов 0

Александр Головин

Владелец Follow Me Sports Agency Александр Маньяков рассказал, какие клубы интересуются полузащитником ЦСКА Александром Головиным. Таких набралось немало.

– Головин останется в российском чемпионате?

– Головину надо уезжать. Есть конкретные предложения от клубов английской премьер-лиги, но не из топов. Насколько мне известно, интерес к полузащитнику сборной России есть у «Саутгемптона» и «Ньюкасла». Но не все зависит от Александра.

У него действующий контракт с армейцами. И есть сумма, которую хотел бы выручить с трансфера ЦСКА. Пока требуемую сумму – а это, по моим данным, около 20 миллионов евро, никто не дает.

Но впереди чемпионат мира, и Александр может себя капитализировать. Чего ему искренне желаю.

– Верите ли вы в воссоединение Головина и Слуцкого в «Витессе»?

– На ближайшие полгода не верю. Дело в трансферной сумме, за которую, скорее всего, Головин отправится в Европу. За 20 миллионов игроков покупают не для того, чтобы сразу отдать в аренду.

– Может ли инцидент с несправедливой желтой карточкой подтолкнуть Федора Смолова к уходу из РФПЛ?

– Как один из факторов – да. По моим данным, Федор хочет уехать в Европу или перейти в клуб с более мощными финансовыми возможностями, чем «Краснодар», – сказал Маньяков.

Фото: Global Look Press
Источник: Bobsoccer

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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