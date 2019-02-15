«Интер» снизит цену на Мауро Икарди до 80 миллионов

«Интер» рассматривает все возможные варианты с нападающим Мауро Икарди. Конфликт с руководством клубам может повлиять на трансферную стоимость Икарди в случае потенциальной продажи.
В контракте аргентинца прописана опция выкупа для иностранных клубов за 110 миллионов с 1 по 15 июля каждого года. «Интер» готов отпустить его за меньшую сумму – в районе 80-90 миллионов евро.
Напомним, что игрок из-за ситуации вокруг продления контракта с «Интером» был лишен капитанской повязки. После этого он отказался ехать с командой на матч Лиги Европы с «Рапидом».
Фото: Global Look Press
Источник: Corriere della Sera