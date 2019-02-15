«Интер» снизит цену на Мауро Икарди до 80 миллионов

Автор: Евгений Морозов 0

«Интер» рассматривает все возможные варианты с нападающим Мауро Икарди. Конфликт с руководством клубам может повлиять на трансферную стоимость Икарди в случае потенциальной продажи.

В контракте аргентинца прописана опция выкупа для иностранных клубов за 110 миллионов с 1 по 15 июля каждого года. «Интер» готов отпустить его за меньшую сумму – в районе 80-90 миллионов евро.

Напомним, что игрок из-за ситуации вокруг продления контракта с «Интером» был лишен капитанской повязки. После этого он отказался ехать с командой на матч Лиги Европы с «Рапидом».

Фото: Global Look Press
Источник:  Corriere della Sera

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Капитан «Интера» может перейти в «Реал» или «Атлетико»

«Интер» лишил Мауро Икарди капитанской повязки

дед мороз

Неймар и 26 девушек, Модрич и елка, Салах и куртка. Как звезды встретили 2019-й год

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 