«Интер» предлагает Ивану Ракитичу контракт с зарплатой 6,5 млн евро до 2022 года

«Интер» и «Барселона» ведут переговоры о трансфере полузащитника Ивана Ракитича по завершении сезона. Клубы, как сообщалось ранее, могут сойтись на сумме в 40 миллионов евро плюс бонусы.

«Интер» ведет переговоры с агентом Ракитича об условиях личного контракта. Итальянцы предлагают 30-летнему хавбеку соглашение до 2022 года с зарплатой в 6,5 миллионов в год.

В «Барселоне» Ракитич зарабатывает 5,5 миллионов в год, его контракт действителен до 2021 года. Ранее стало известно, что каталонцы не планируют продлевать с ним договор.

Ранее «Интер» хотел подписать партнера Ракитича по сборной Хорватии – хавбека «Реала» Луку Модрича.

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport